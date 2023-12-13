Без допомоги Заходу українцям доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зазначив, що без допомоги міжнародних партнерів Україні доведеться простистояти російським окупантам самостійно.
В контексті 5 пакетів допомоги, які готують для України Європа та США представник ЗМІ поцікавився у президента України, "чи можливо Україні перемогти у цій війні без цієї допомоги станом на зараз", передає Українська правда.
"Як ви знаєте, протягом перших днів повномасштабної війни, 24 лютого, ми дійсно були наодинці. Це було складно і дуже важко. Трагічний період для нас і нашого народу і ви бачили, як це для нас було. Нас майже окупували. Але ми нікуди не втекли, не виїхали і прийняли цей бій. Тому, коли ви питаєте, чи можливо це робити без допомоги… Це можливо робити так, як це було. Я маю на увазі, що це складно, ви втрачаєте багато людей. І якщо ви не хочете втрачати життя ваших людей, дітей… Вам безумовно потрібен справжній потужний щит оборони. Починаючи з літаків і закінчуючи артилерією. Якщо світ, Європа об'єднуються навколо України, це важливо для нас. Безумовно, не можна перемогти без допомоги, але й програти також не можна, тому що це єдине, що у вас є, – ваша держава".відео дня
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