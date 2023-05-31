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Пригожин не стане президентом: Путін сам вибере опонентів для виборів - Яковенко

Ангеліна Підвисоцька
31 травня 2023, 14:33 оновлено 31 травня, 14:44
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Ватажок ПВК "Вагнер" зможе побудувати свою політичну кар'єру лише після розвалу Росії.
Яковенко, Пригожин
Пригожин не зможе стати наступником Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Навіть якщо у ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина будуть амбіції сісти в крісло диктатора Путіна, то це не увінчається для нього успіхом. У Путіна взагалі може не бути наступника. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

Пригожина не захочуть прийняти російські чиновники, генерали, міністри. Але Яковенко не виключає, що головний "вагнерівець" може повторити кар'єру Жириновського.

"Пригожин зможе реалізувати свої політичні амбіції, якщо система влади в Росії дивом збережеться – тоді він може створити партію. Пригожин може завести своїх людей до парламенту, як це зробив "пан Ж" (Жириновський, - ред.) в рамках виборів до Держдуми РФ, які відбулися 12 грудня 1993 року. Партія ЛДПР отримала 23% голосів. Думаю, Пригожин може повторити цей успіх. Втім, до парламентських виборів ще багато часу", - сказав Яковенко.

Опозиціонер вважає, що саме Путін буде приймати рішення, яке стосуватиметься президентських виборів.

"Якщо Путін зуміє зберегти свій режим і доживе до виборів, він сам підбере собі опонентів, і я не думаю, що серед них буде Пригожин", - додав Яковенко.

Водночас Яковенко вважає, що розвивати свою політичну кар'єру Пригожин зможе лише після розпаду Росії.

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Дивіться відео про те, що чекає Пригожина в РФ:

Проблеми у Пригожина в РФ

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на свого колегу, іншого терориста, ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту війни Росії проти України разом з Міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

Нещодавно стало відомо, що ватажок воюючих в Україні бандформувань ПВК "Вагнера" Євген Пригожин організовує бузу проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, який є давнім соратником Володимира Путіна.

"Сьогодні приїхав з Бахмута в Санкт-Петербург. Можу з упевненістю сказати, що по Бахмуту їздити легше. Або в Пітері треба всім пересісти на БМП, або, нарешті, вже вигнати поганою мітлою губернатора, який абсолютно оборзів. Невже в нас у Пітері немає жодного управлінця, який не зажрався, не закрався? Просто ганьба", - написав він у соцмережах.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Євген Пригожин
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