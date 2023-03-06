Пригожин затіває бунт: готує повалення пітерського губернатора-друга Путіна

Кухар Путіна закликав росіян виходити на мітинг проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова.

Євген Пригожин готує бунт проти Олександра Бєглова / Facebook/ Beglovspbgov, скріншот

Ватажок воюючих в Україні бандформувань ПВК "Вагнера" Євген Пригожин організовує бузу проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, який є давнім соратником Володимира Путіна.

У Telegram-каналі "Кепка Пригожина" повідомляється про мітинг проти Бєглова. При цьому літературних виразів кухар Путіна не вибирав.

"Сьогодні приїхав з Бахмута в Санкт-Петербург. Можу з упевненістю сказати, що по Бахмуту їздити легше. Або в Пітері треба всім пересісти на БМП, або, нарешті, вже вигнати поганою мітлою губернатора, який абсолютно оборзів. Невже в нас у Пітері немає жодного управлінця, який не зажрався, не закрався? Просто ганьба. Боляче дивитися, що народ терпить губернатора, який абсолютно збентежився. Будь-який двірник справлятиметься краще за нього. Нам його підсунули, і ми сидимо, майже чотири роки терпимо це свавілля", – написав він у своїх соціальних мережах.

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Крім того, кухар Путіна також закликав росіян виходити на мітинг проти губернатора Санкт-Петербурга Бєглова.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на свого колегу, іншого терориста, ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту війни Росії проти України разом з Міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

Раніше Пригожина викрили на безглуздій брехні про нібито "оточення" Бахмута. Він заявив про оточення Бахмута його найманцями та ще й записав відео, яке нібито мало це доводити. Насправді ж виявилося, що відео записано в зовсім іншому місці і це всього лише провокація для поширення паніки серед населення.

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