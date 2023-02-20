У Києві готують сюрприз для українців: в МЗС очікують візиту "головних партнерів" України

Напередодні річниці нападу Росії на Україну до Києва можуть приїхати головні партнери в боротьбі з агресією країни-окупанта, заявив Олексій Мельник.

На українців чекає сюрприз у вигляді приїзду високопоставлених гостей - Мельник / Посольство України в Німеччині

У Києві готується сюрприз для українців. У річницю початку повномасштабної війни Росії проти України до столиці можуть прибути головні партнери по боротьбі з відбиттям російської військової агресії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Олексій Мельник.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що пробки в Києві пов'язані з сюрпризом, який готується для українців.

"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується - вдасться, адже для нас важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не тільки підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", - підкреслив Андрій Мельник.

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Візит Байдена до Європи

Як повідомили в Bloomberg, президент США Джо Байден 20 лютого приїде з візитом до Польщі. Американський лідер зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою. Обговорюватимуться питання посилення позицій НАТО та війни Росії проти України.

Байден має намір виступити з промовою на адресу директора РФ Володимира Путіна і російського народу.

Журналісти не виключили, що Байден може приїхати і в Україну. Приїзд Байдена до Києва та зустріч із Зеленським могли б стати знаковими подіями напередодні річниці повномасштабного військового вторгнення Росії.

В американському виданні Politico написали, що в Білому домі розглядали таємний план, щоб Джо Байден перетнув кордон з Україною. Втім, така поїздка виключалася помічниками Байдена у зв'язку з питаннями безпеки.

Наступ Росії: