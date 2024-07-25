'Праймеріз – це традиція': Клочок про те, чи можуть оскаржити кандидатуру Харріс

Байден може відмовитися від участі у виборах без юридичних наслідків, зазначив Валерій Клочок.

https://glavred.net/politics/praymeriz-eto-tradiciya-klochok-o-tom-mogut-li-osporit-kandidaturu-harris-10583294.html Посилання скопійоване

Система ad hoc дозволяє відступати від традицій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris

Система ad hoc, або тимчасові рішення, дозволяє відступити від традицій. Тому, ймовірність того, що республіканці знайдуть законні підстави для оскарження кандидатури демократів, є низькою. Про це в інтервʼю Главреду розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

"Історія з обранням кандидата на праймеріз – це традиція, якої дотримуються, а не закон. Причому дотримуються дуже серйозно – на рівні штатів праймеріз погоджуються з урядом штату тощо. Але я не думаю, що це стане причиною для оскарження", - зазначив він.

Клочок підкреслив, що Байден особисто відмовився брати участь у гонці за президентське крісло. Коли кандидат відмовляється, питання щодо кандидата вирішується на з'їзді партії.

відео дня

"Виходячи з ситуації, що склалася, процедура ad hoc, тобто відступу від традицій, є будь-де. Тому я не поділяю думки про те, що республіканці знайдуть законні підстави для оскарження кандидатури від демократів", - наголосив політичний експерт.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Вибори у США - рішення Байдена про вихід із президентських перегонів

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення не брати участь у президентських перегонах 2024 року. Він заявив, що це правильне рішення і він зосередиться на завершенні своєї каденції. Водночас Байден висловив підтримку віцепрезидентці Камаллі Гарріс як новому кандидату від демократів.

Також 17 липня Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і заявив, що перебуватиме в ізоляції до одужання. Рішення чинного президента США про вихід із передвиборчих перегонів стало сюрпризом для Білого дому, оскільки вони не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах.

Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Камала Гарріс заявила про свій намір виграти номінацію від Демократичної партії на виборах президента. Вона висловила подяку за підтримку Джо Байдена і підкреслила, що разом із командою боротиметься за перемогу на виборах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред