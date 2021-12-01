Підвищення зарплат, подвійне громадянство і новий паспорт: головне з виступу Зеленського в Раді

Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня виступив у парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради.

У своєму зверненні він торкнувся чимало тем - Главред зібрав найосновніші заяви президента.

Зеленський пообіцяв усім дітям України гроші від використання природних ресурсів

Президент України зазначив, що Верховна Рада напередодні проголосувала за важливий податковий закон № 5600. Цей закон збільшує ренту за використання природних ресурсів України. Ці кошти будуть накопичуватися на рахунках юних громадян України.

"До 10 грудня я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Згідно з цим Законом плата за використання надр України буде накопичуватися на персональних рахунках українських дітей. По досягненню повноліття вони зможуть витратити ці кошти на освіту або купівлю житла в Україні", – розповів Зеленський.

Підвищення зарплат медикам

Глава держави зазначив, що зарплата лікарів за рік зросла вдвічі, а з 1 січня вона складе мінімум 20 000 грн, а середня зарплата медиків буде 24 000 грн.

Реклама

Подвійне громадянство для українців за кордоном

За його словами, у світі 65 млн українців. Для громадян України, які проживають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.

читайте такожВ Україні розширять список послуг для "тисячі Зеленського": що ще додадуть"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд. Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України", - заявив Зеленський.

Про що ще говорив президент - коротко:

- В Україні буде побудований перший завод з виробництва військових дронів;

- Зеленський внесе в Раду законопроект про подвійне громадянство;

- У 16-и містах України будуть побудовані аеропорти;

- Анонсував доступні кредити під 5%;

- З 1 січня зарплата лікарів становитиме 24 тисячі гривень;

- ВВП вперше перевищить $190 млрд, держборг буде нижче 50% ВВП;

- побудували 13 000 км доріг. Мета 15 000 км доріг за 2 роки.