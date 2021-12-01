Підвищення зарплат, подвійне громадянство і новий паспорт: головне з виступу Зеленського в Раді

Президент України 1 грудня виступив у парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради.
Президент України Володимир Зеленський 1 грудня виступив у парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради.
У своєму зверненні він торкнувся чимало тем - Главред зібрав найосновніші заяви президента.
Зеленський пообіцяв усім дітям України гроші від використання природних ресурсів
Президент України зазначив, що Верховна Рада напередодні проголосувала за важливий податковий закон № 5600. Цей закон збільшує ренту за використання природних ресурсів України. Ці кошти будуть накопичуватися на рахунках юних громадян України.
"До 10 грудня я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Згідно з цим Законом плата за використання надр України буде накопичуватися на персональних рахунках українських дітей. По досягненню повноліття вони зможуть витратити ці кошти на освіту або купівлю житла в Україні", – розповів Зеленський.
Підвищення зарплат медикам
Глава держави зазначив, що зарплата лікарів за рік зросла вдвічі, а з 1 січня вона складе мінімум 20 000 грн, а середня зарплата медиків буде 24 000 грн.
Подвійне громадянство для українців за кордоном
За його словами, у світі 65 млн українців. Для громадян України, які проживають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.
читайте такожВ Україні розширять список послуг для "тисячі Зеленського": що ще додадуть"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд. Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України", - заявив Зеленський.
Про що ще говорив президент - коротко:
- В Україні буде побудований перший завод з виробництва військових дронів;
- Зеленський внесе в Раду законопроект про подвійне громадянство;
- У 16-и містах України будуть побудовані аеропорти;
- Анонсував доступні кредити під 5%;
- З 1 січня зарплата лікарів становитиме 24 тисячі гривень;
- ВВП вперше перевищить $190 млрд, держборг буде нижче 50% ВВП;
- побудували 13 000 км доріг. Мета 15 000 км доріг за 2 роки.