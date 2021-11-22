"Атака України" на Донбасі: Кулеба поставив крапку навколо істерики РФ

Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував істерію, яка нагнітається РФ, навколо нібито наступу України на Донбасі.

Україна не планує проведення наступальних військових операцій на Донбасі і працює над відновленням Нормандського формату для мирного врегулювання конфлікту, заявив Кулеба в Twitter.

Глава українського зовнішньополітичного відомства звернув увагу на те, що РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включаючи неправдиві звинувачення України в нібито підготовці до військового нападу на Донбасі.

"Офіційно: Україна не планує наступальну військову операцію на Донбасі. Ми прихильні пошуку політико-дипломатичного вирішення конфлікту. Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити Нормандський формат разом з Німеччиною і Францією як посередниками", - додав Кулеба.

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Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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