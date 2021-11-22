"Атака України" на Донбасі: Кулеба поставив крапку навколо істерики РФ

РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включаючи неправдиві звинувачення, підкреслив глава МЗС України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував істерію, яка нагнітається РФ, навколо нібито наступу України на Донбасі.
Україна не планує проведення наступальних військових операцій на Донбасі і працює над відновленням Нормандського формату для мирного врегулювання конфлікту, заявив Кулеба в Twitter.
Глава українського зовнішньополітичного відомства звернув увагу на те, що РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включаючи неправдиві звинувачення України в нібито підготовці до військового нападу на Донбасі.
"Офіційно: Україна не планує наступальну військову операцію на Донбасі. Ми прихильні пошуку політико-дипломатичного вирішення конфлікту. Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити Нормандський формат разом з Німеччиною і Францією як посередниками", - додав Кулеба.
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Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.
"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.
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