"Остання можливість": Експосол України у Франції розповів, коли Макрон може відвідати Київ

Макрон наприкінці листопада може приїхати до Києва / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон може прилетіти з візитом до Києва вже в кінці листопада. Це остання можливість для світового лідера виконати обіцянку відвідати Україну до кінця своєї п'ятирічної каденції.

Таку заяву зробив експосол України у Франції Олег Шамшур. В інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" він зазначив, що питання візиту в Україну президента Франції після 23-річної паузи перейшло в практичну площину.

"Ввічливо-обнадійливі фрази про те, що у господаря Єлисейського палацу "є бажання і можливість візиту", які мені довелося десятки разів чути від французьких колег під час роботи в Парижі, трансформувалися, за моєю інформацією, в узгодження дат і практичного наповнення зустрічі на найвищому рівні", – заявив Шамшур.

На думку Шамшура, це остання можливість для Макрона виконати обіцянку відвідати Україну до кінця своєї п’ятирічної каденції, а далі все в його діяльності буде жорстко підпорядковане графіку виборчої кампанії задля досягнення головної, хоча ще офіційно не оголошеної мети – перемоги на президентських виборах у квітні 2022 року.

Дипломат зауважив, що для нас важливо, аби українська проблематика не потонула у вирі французького політичного життя напередодні виборів.

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"У цьому сенсі проведення або чергове відтермінування візиту французького очільника дозволить зробити певні висновки щодо ймовірної динаміки двосторонніх відносин, принаймні в найближчій перспективі", – вважає експосол.

Ще одним важливим для України питанням він назвав напрям подальшої еволюції "нової російської політики" Макрона: в бік реалізму чи марних розрахунків на взаємодію з метою "покращення умов колективної безпеки та стабільності Європи".

"Важливо, що почує під час перемовин у Києві (якщо вони відбудуться) Володимир Зеленський від свого французького візаві, якого він на початку президентської кар'єри вважав прикладом для наслідування. Не менш важливо, яким буде „сухий залишок" від його візиту до Москви, що планується зразу після відвідин Києва – за траєкторією Ангели Меркель, тільки у зворотному напрямку", – резюмував дипломат.

Нагадаємо, раніше цього тижня президент Володимир Зеленський провів переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Розмова відбулася у форматі відеодзвінка. Меркель і Макрон пообіцяли Зеленському обговорити питання проведення наступного саміту "нормандської четвірки" під час своєї розмови з Путіним.