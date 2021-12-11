Помічник держсекретаря США приїде в Україну через агресивні плани Кремля

Помічник держсекретаря США відвідає Україну / Reuters

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід запланувала візит в Україну і Росію через загрозу військової агресії.

Її зустріч з високопосадовцями відбудеться з 13 по 15 грудня, інформує пресслужба Держдепартаменту.

Які питання підніматиме Донфрід:

нарощування військової потужності Росії біля кордонів з Україною;

відданість США справі України, її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності;

дипломатичне врегулювання збройного конфлікту на сході України шляхом виконання Мінських угод і підтримки нормандського формату.

"Потім Донфрід відправиться до Брюсселя, 15-16 грудня, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО і партнерами по ЄС стосовно зусиль для пошуку дипломатичного рішення", - пише пресслужба.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ заявили про те, що українська армія в порівнянні з російською, не володіє відповідним рівнем могутності, але може постояти за себе і завдати великих втрат ворогові.

У ЗСУ впевнені, що війська потребують протиракетних систем, системи протиповітряної оборони. Якщо створити потужний повітряний щит, перспективи агресії будуть сумнівні, кажуть українські військові.

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