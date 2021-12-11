Покарання відклали: у Зеленського пояснили долю "пекельних санкцій" Заходу проти РФ

РФ чекають жорсткі санкції у разі вторгнення в Україну

У разі вторгнення РФ в Україну Захід застосує болючі санкції проти Москви, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як пояснив він у коментарі Радіо Свобода, США переклали в інший "кошик" санкції проти Північного потоку-2 і плани відключити Росію від світової платіжної системи SWIFT.

Радник глави ОП пояснив, США відклали проект персональних санкцій проти 35 росіян, а також відключення РФ від SWIFT і санкції проти Північного потоку.

"Це те, що було скасовано в проекті бюджету Міноборони (США). Це просто не скасували, а це переклали в інший "кошик", - зазначив Арестович.

Він уточнив, що цей "кошик" спрацює, якщо Росія піде війною проти України.

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"Їх не скасували взагалі, а просто переклали в "кошик" з покараннями", – пояснив радник глави ОП.

За словами Арестовича, Німеччина підтвердила, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то робота Північного потоку буде неможлива.

читайте такожУ Москві розкрили плани з підготовки відключення РФ від SWIFT

Нагадаємо, раніше в ЗСУ заявили про те, що українська армія в порівнянні з російською, не володіє відповідним рівнем могутності, але може постояти за себе і завдати великих втрат ворогові.

У ЗСУ впевнені, що війська потребують протиракетних систем, системи протиповітряної оборони. Якщо створити потужний повітряний щит, перспективи агресії будуть сумнівні, кажуть українські військові.

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