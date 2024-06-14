'Є одна Баба-Яга': поплічник Москви зриває переговори про вступ України в ЄС

Переговори про членство України в Європейському союзі могли вже розпочатися, однак один із членів ЄС підіграє країні-агресору, що відкладає цей процес.

https://glavred.net/ukraine/est-odna-baba-yaga-prispeshnik-moskvy-sryvaet-peregovory-o-vstuplenii-ukrainy-v-es-10572689.html Посилання скопійоване

Країна-агресор Росія через своїх поплічників у ЄС намагається зірвати членство України в Євросоюзі / Колаж: Главред, фото: flickr

В Європейському союзі оголосили про готовність розпочати переговори про вступ України в ЄС. Більшість країн-членів наполягають на невідкладному початку цього процесу до кінця червня 2024.

А все тому, що Москва має шанс за допомогою своїх поплічників в союзі зробити так, щоб переговори або відклали, або ж і взагалі не почались. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Головним прихвостнем Москви у цьому питанні є очільник угорського уряду Віктор Орбан разом зі своєю командою. Про це свідчать останні дебати всередині Європейської комісії, під час яких підтримку рішення щодо початку переговорів з Україною та Молдовою підтримали усі, окрім Угорщини.

відео дня

"Угорщина висуватиме абсолютно дурні, банальні та безглузді аргументи. Адже права національних меншин – це тема, яку можна обговорювати вічно, і завжди можна знайти щось, що не відповідатиме "стандартам". Але ці "стандарти" ніхто ніколи лінійкою не виміряв і не зможе. Це питання політичної волі", - стверджує Огризко.

Він пояснює, що Москва вже свою політичну волю висловила, а тепер її поплічник в ЄС Орбан буде реалізовувати цю волю, щоб і бити по Україні, і розколоти Європейський Союз.

Орбан грає дуже важливу для РФ і небезпечну для України роль у Євросоюзі, тому зараз головне питання, чи вдасться європейським лідерам у потрібний момент змусити угорського поплічника Путіна вийти помити руки чи випити каву.

"Коли це станеться, зникне й тема про можливість перенесення початку переговорів, бо вже все зроблено, всі сторони – українська та європейська – готові до початку процесу, але є одна Баба-Яга. Значить, із нею треба щось робити", - підсумував Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Вступ України до Європейського Союзу - що відомо

Нещодавно стало відомо, що в Україні схвалили план реформ та виконали усі кроки, необхідні для переходу до наступного етапу вступу країни до ЄС. На черзі переговори з Європейським союзом.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія наполягає на початку переговорів саме у червні 2024 року через те, що у липні головування в ЄС перейме Угорщина, яка може "вставити палки в колеса" Україні.

Представники влади Угорщини блокували схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу - нібито через питання прав національних меншин.

Інші новини про членство України в ЄС і НАТО:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред