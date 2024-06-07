Україна вийшла на фінальну стадію вступу до ЄС: відома дата початку переговорів

Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, які за даними українського уряду розпочнуться вже цього місяця.

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Стала відома дата початку переговорів про вступ України до ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Єврокомісія позитивно оцінила прогрес у сферах євроінтеграційних реформ України та Молдови, які були відображені у листопадовому звіті про розширення ЄС. Про це у Х (Twitter) повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його словами, це свідчить про те, що Україна виконала встановлені критерії у таких сферах, як боротьба з корупцією, контроль за політичним лобізмом, прозорість статків посадовців та захист прав національних меншин. Таким чином, Єврокомісія рекомендує розпочати переговори про вступ з Україною.

Що кажуть в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив рішення Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

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Він також висловив подяку Єврокомісії за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України.

"В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи", - написав він.

За його словами, наступним корокм буде початок переговорів про членство України в ЄС, які розпочнуться вже цього місяця.

"Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", - резюмував він.

Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Вступ України до ЄС - коли почнуться переговори про вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Європейська комісія готова до нового кроку щодо членства України в ЄС, плануючи у червні 2024 року почати переговори про вступ.

Проте на дипломатичних рівнях виникають перешкоди через блокування представниками угорської влади проекту переговорної рамки. Представники Угорщини гальмують рішення про вступ України до ЄС через питання прав національних меншин в Україні.

У Європейському Союзі планують розпочати переговори щодо вступу України до блоку вже у червні, однак існує одна перешкода, яка цьому заважає, повідомляє Politico. Дипломати ЄС та Києва зараз інтенсивно працюють за лаштунками, щоб Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України. За словами європейських дипломатів, які обізнані з цим питанням, мета полягає в тому, щоб офіційні переговори розпочалися вже 25 червня.

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