Угода Путіна і Макрона щодо України: у Кремлі спростували інформацію ЗМІ

У Кремлі спростовують інформацію ЗМІ про угоду президентів по Україні / Reuters

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував інформацію газети The Financial Times про те, що Володимир Путін і Еммануель Макрон на переговорах у Москві уклали угоду по Україні.

"Це по суті невірно, Москва і Париж не могли укласти ніяких угод. Це просто неможливо", - передає слова Пєскова російський "Інтерфакс".

Прессекретар Путіна також зазначив, що "Франція є головуючою в ЄС країною, Франція є членом НАТО, де Парижу не належить лідерство".

"У цьому блоці лідерство належить зовсім іншій країні. Про які угоди може йти мова?",- сказав представник Кремля.

Угода Путіна і Макрона: про що говорилося раніше

Видання The Financial Times з посиланням на французьких офіційних осіб, повідомило, що Путін і Макрон домовилися, що РФ нібито "не буде здійснювати нових військових ініціатив".

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За даними джерела FT, Путін нібито погодився вивести з Білорусі до 30 тисяч російських військових, які залучені в навчання під назвою Союзна рішучість-2022.

Видання повідомило, що це питання буде обговорюватися і на подальших зустрічах, де сторони мають намір укласти угоду про "структурований діалог з питань колективної безпеки".

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