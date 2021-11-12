Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру за контрабанду вугілля з ОРДЛО

Володимир Демчишин / mpe kmu gov ua

Слідчі Служби безпеки України та Держбюро розслідувань вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину.

Як повідомляють у ДБР, підозру оголошено за статтею ст. 258-3 КК України - сприяння терористичній групі або терористичній організації.

За даними СБУ, він у грудні 2014 - лютому 2015 року своїми наказами призначив на посади державних підприємств на окупованих територіях представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Крім того, з перевищенням службових повноважень змусив керівництво однієї з державних енергогенеруючих компаній укласти кілька угод з ними. Зокрема, на постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд гривень.

Слідство вважає, що в результаті протиправних дій в розпорядження терористів надійшли понад 200 млн гривень.

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Також наголошується, що ці дії поставили енергетичну сферу України в залежність від Росії і терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку 2014-2015 роках.

Де зараз Демчишин

Нині Демчишин переховується від українського правосуддя за кордоном. Повідомлення про підозру надіслано за адресами останніх відомих місць його проживання. Також копії письмового повідомлення про підозру направлені його захиснику.

Нагадаємо, народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили нову підозру у державній зраді та пособництві тероризму, заявила генпрокурор Ірина Венедиктова. Вона уточнила, що нова підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

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