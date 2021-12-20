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Торгівля з ОРДЛО та сприяння терористам: опубліковано підозру Порошенку

20 грудня 2021, 15:55

Підозра в державній зраді була відправлена Петру Порошенку поштою.

Порошенко
Петро Порошенко / УНІАН

Підозру у державній зраді надіслано п'ятому президенту України Петру Порошенку поштою.

Його також підозрюють у сприянні терористичній організації. Про це РБК-Україна розповіло джерело в правоохоронних органах.

"Підозру Порошенку відправлено поштою. Його повідомили про підозру в держзраді та сприянню терористичної організації", - повідомило джерело.

У свою чергу адвокат Ілля Новіков опублікувавши фото відповідного документа, спрямованого Порошенком.

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Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 рр.

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Він також уточнив, що Порошенко направлена повістка на допит на 23 грудня.

Підозра Порошенку: що кажуть у ДБР

Держбюро розслідувань офіційно підтвердило, що Петру Порошенку оголошено підозру в держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі щодо постачання вугілля з непідконтрольних районів Донбасу.

Наголошується, що за його участю "ЛНР" та "ДНР" було профінансовано на 1,5 млрд гривень.

"Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розслідують кримінальне провадження з організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд. грн.

П'ятий Президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій ЛНР і ДНР", - повідомили в ДБР.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило п'ятого президента України лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка про підозру у державній зраді та сприянні терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій.

Порошенку оголошено підозру за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) і Ч. Ч. 1 і 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму). Повідомлення про підозру направлено на Пошту за місцем проживання та місцем роботи.

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