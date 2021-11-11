Лерос заявив, що йому вручають підозру та хочуть кинути за ґрати за "фак" Зеленському

Нардеп розповів, що Держбюро розслідувань викликає його повісткою на допит, а представники Генпрокуратури паралельно вручають підозру.
Народний депутат, колишній "слуга народу" Гео Лерос заявив, що йому вручають підозру, і не виключив, що його можуть затримати.
Нардеп додав, що підозра пов'язана з тим, що він показав президенту Володимиру Зеленському середній палець на засіданні парламенту минулого тижня.
"Вручають підозру за середній палець у Верховній Раді України. Хочуть посадити", - написав Лерос на сторінці у Facebook.
У коментарі виданню Страна Лерос заявив, що до нього "прийшли дві контори".
"Перша - це ДБР, викликають повісткою на допит. А паралельно прийшла Генпрокуратура - вручають підозру. Найімовірніше, через інцидент в Раді. Вони чатували під будинком. І щойно я вийшов, оточили з усіх боків. Я не виключаю, що будуть затримувати", - сказав нардеп.
Як повідомляв Главред, 4 листопада народний депутат Гео Лерос з трибуни парламенту звернувся до президента Володимира Зеленського і назвав його "головним зрадником в Україні". Також Лерос показав на адресу Зеленського нецензурний жест.
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