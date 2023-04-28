Жодних табу для України: Зеленський закликав дати ЗСУ далекобійну зброю та авіацію

Україна готується до контрнаступу, будь-які обмеження в допомозі - чергова терористична можливість для агресора Росії, сказав Володимир Зеленський.

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Україна потребує артилерії, далекобійного озброєння, боєприпасів та авіації - Зеленський / скріншот Офіс президента

Україна готується до проведення контрнаступальної військової операції, тому ЗСУ потребують достатньої кількості артилерійських систем, бронетехніки, далекобійної зброї та авіації. Жодних табу і обмежень, які можуть зробити вразливими українську державу для атак окупантів Росії, бути не повинно. Про це сказав президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом і словацькою очільницею держави Зузаною Чапутовою він сказав про те, що поінформував колег про поточну ситуацію.

Український гарант сказав, що жодних обмежень у військовій допомозі Україні бути не повинно.

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"Я поінформував колег про ситуацію на полі бою і окреслив перспективи, які ми зараз маємо. Вважаю, що одним з головних висновків нашої сьогоднішньої розмови повинен бути висновок про те, що в такій допомозі для України не може бути ніяких табу", - наголошується в повідомленні.

Президент акцентував увагу на тому, що ЗСУ готуються до контрнаступу і закликав країни-партнери надати все необхідне озброєння.

"Зокрема це стосується далекобійної зброї та авіації, достатньої кількості артилерії та бронетехніки. Ми готуємося до контрнаступу і всі це знають, тому деталі наших домовленостей озвучувати не буду", - сказав Володимир Зеленський і підкреслив, що будь-яка затримка допомоги Україні - можливість для терористичних атак з боку РФ.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна продовжує вести підготовку до контрнаступу ЗСУ.

Український народ вірить у перемогу і звільнення всіх територій від російських окупантів.

Глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що сили оборони України вже завершують підготовку до проведення контрнаступальної операції. Українським військам потрібно оволодіти озброєннями, які надійшли від західних партнерів.

Головнокомандувач збройними силами Сполучених Штатів в Європі Кристофер Каволі сказав, що американські військові провели моделювання ситуації і дійшли висновку, згідно з яким ЗСУ знаходяться в дуже хорошому становищі. За даними Штатів, російські окупанти серйозно деградували.

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