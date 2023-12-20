"У вухах шкварчав розпечений метал": військовий дивом пережив удар ракети

Чоловік вибрався з палаючої машини та зміг накласти собі турнікети. Однак лікарі не змогли врятувати його ноги.

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На фронті ледь не загинув військовий Валентин Бондар / Колаж: Главред, фото: facebook/UNBROKEN Ukraine

На фронті ледь не загинув 35-річний військовий Валентин Бондар родом із Полтавщини. У його евакуаційне авто поцілила протитанкова ракета. Він буквально відчував, як горіло його тіло. Про це розповіли у центрі "Незламні".

Чоловік добровільно пішов на фронт у листопаді 2022 року. Він став головним водієм роти у складі 77-ї окремої аеромобільної бригади.

У травні 2023 року він вивозив піхотинців із позицій на Бахмутському напрямку, на які активно наступав ворог. Тоді колона автомобілів рухалась "дорогою життя". Валентин їхав першим. У цей момент в його машину влучила протитанкова керована ракета. Машина одразу загорілася.

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Чоловік опинився у вогняній пастці, але зміг з неї вибратись. Він упав на землю і прокотився декілька метрів. Валентин навіть зміг накласти собі турнікети.

"Мене засліпило та оглушило. В очах був помаранчевий колір, а у вухах шкварчав розпечений метал. Я відчував як горить моє тіло", - згадує Валентин.

Через отримані травми йому довелося ампутувати ноги, хоч лікарі і боролися за їхнє збереження до останнього. Чоловік вже вчиться ходити на протезах.

Він каже, що боровся за своє життя лише заради своїх найрідніших дівчат.

"Я пережив пекло і вибирався заради своїх дівчат. У мене їх троє: дружина Валентина і двоє доньок - Мілана та Анастасія. Тому зараз я хочу просто бути зі своєю сім'єю", - каже Валентин.

Валентин каже, що буде і далі працювати на перемогу, але як цивільний.

Раніше повідомлялося, військовий два дні йшов з кулею прямо в серце і дивом вижив. Він отримав кулю в шию під час боїв за роботу, але вона дісталася серцю. Військовий зізнався, що після поранення він думав весь час про своїх маленьких дочок і з останніх сил намагався врятуватися, щоб ще раз побачити їх.

Також Главред розповідав про те, що життя воїна під Бахмутом дивом врятував хліб. Ворожа куля продірявила автомобіль, рюкзак і застрягла в буханці.

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