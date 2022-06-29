Олена Зеленська розплакалася через вбитих українських дітей: зворушливе відео підкорює TikTok

Олена Зеленська / соцмережі

Відео з першою леді України Оленою Зеленською стало вірусним в мережі. Зворушливий ролик, на якому дружина президента Володимира Зеленського розплакалася під час промови про загиблих дітей через війну Росії.

На тлі автор включив музичний супровід, що додало емоційності словами першої леді.

Відео розмістили на платформі TikTok, де воно вже набрало понад 600 тисяч переглядів.

У своїх Instagram-stories відео з першою леді розлетілося серед українських зірок.

Олена Зеленська попросила лідерів країн-партнерів докласти максимум зусиль для того, щоб діти в Україні більше не гинули через Росію.

Під час виступу перша леді не стримала сліз.

За 4 дні зворушливі кадри зібрали близько 695 тисяч переглядів, майже 100 тисяч лайків і 1100 коментарів.

"Болить душа і серце плаче", "Щире, хворобливе звернення. Слова пройшли через серце", "Це слова кожної мами в Україні", "Ми всі плачемо", – пишуть в мережі.

Станом на 29 червня російські військові злочинці вбили 341 дитину. Понад 968 дітей постраждали, повідомили в офіційному Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

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