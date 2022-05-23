Москва і будь-який агресор повинні знати про удар: Зеленський розніс слабкі санкції проти РФ

Зеленський закликав відмовитися від російських нафти, IT-сфери і торгівлі з країною-агресоркою / Колаж Скриншот YouTube, depositphotos.com

Світ повинен застосувати проти Росії максимальні санкції. Потрібно показати країні-агресору і всім, хто захоче повторити таку політику, до яких негативних наслідків призведуть подібні наміри. Слід впровадити ембарго на нафту, повністю відмовитися від російського IT-сектора і припинити торговельні відносини з окупантом. Максимальних обмежень щодо Москви, як і раніше немає, хоча їх потрібно було б вже запустити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі він сказав про те, що світ повинен впровадити проти Росії максимально серйозні санкції. Російська держава, й інший можливий агресор, повинні розуміти наслідки своїх дій.

Зокрема, Зеленський запропонував повністю відмовитися від російських нафти, IT-сектора, і торгівлі з РФ.

читайте такожЯкщо Путін не забере війська з України, санкції доб'ють економіку Росії - СШАЗа його словами, жорсткі санкції, які могли б ще десятиліттями працювати на підтримання миру, повинні бути впроваджені. Однак таких обмежень щодо Росії досі немає.

"Санкції повинні бути максимальними, щоб Росія або будь-який інший агресор, який хоче піти війною на сусіда, чітко знали, до чого це призводить відразу. Таких санкцій проти Росії досі немає. А вони повинні бути...Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримку миру", - підкреслив Володимир Зеленський.

Санкції проти Росії

Великобританія впровадила новий пакет санкцій проти оточення президента РФ Володимира Путіна. У списку осіб, до яких застосовуються обмеження, опинилися Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", і його колишня дружина Людмила. Також під санкції потрапили і родичі глави Росії.

ЄС продовжує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії. Планується нафтове ембарго, відключення Ощадбанку від SWIFT, а також санкції щодо Аліни Кабаєвої та патріарха РПЦ Кирила. Документ, як і раніше, обговорюється, оскільки Угорщина виступає проти обмежень на закупівлю російської нафти.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що для завершення війни Росії проти України Москва повинна вивести свої війська з території української держави. Санкції з РФ можуть бути зняті тільки у тому випадку, якщо РФ піде на деескалацію, а війну буде припинено.

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