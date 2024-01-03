У Франції прокоментували 'обстріл' Бєлгорода: Медведєв лютує

У МЗС Франції прокоментували вибухи у Бєлгородській області, які, як стверджує Москва, здійснила Україна з використанням "касетних снарядів" і за "кураторства" Британії та США. Втім, відповідь не сподобалась скандальному посіпаці Путіна Дмитру Медведєву - і той вчергове "наїхав" на Захід.
Зокрема, у МЗС Франції нагадали російським пропагандистам, що саме Росія вдерлась до України, а Україна - як держава-жертва агресора - діє у порядку самооборони, встановленому статутом ООН.
"Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України", – цитує Європейська правда представника МЗС Франції.відео дня
Реакція Медведєва не забарилась
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв написав у Telegram, що росіяни, мовляв, "ніколи не любили французів".
Політик у властивій для себе грубій манері обізвав громадян Франції "лягушатниками", і "взагалі - це п***".
"І зараз переконалися у цьому. Написав МЗС Франції. Удар по Бєлгороду з застосуванням "касетного боєприпасу" - це право на самооборону", - істерить Медведєв.
Вибухи у Бєлгороді
2 січня у російському прикордонному Бєлгороді прогриміла серія вибухів, після чого в місті оголосили повітряну тривогу.
Росіяни знімали вулиці, які опинилися під обстрілом російської артилерії, та скаржилися на падіння ракет від російських зенітних установок С-300.
Відомо, що з прикордонних регіонів Росія обстрілює Харків та область.
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