У Франції прокоментували 'обстріл' Бєлгорода: Медведєв лютує

Російському скандальному політику не сподобалась відповідь представника МЗС Франції щодо подій у Бєлгороді.

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Медведєв знову образився на західних політиків / Колаж Главреда, фото: Вікіпедія, Public Domain Pictures

У МЗС Франції прокоментували вибухи у Бєлгородській області, які, як стверджує Москва, здійснила Україна з використанням "касетних снарядів" і за "кураторства" Британії та США. Втім, відповідь не сподобалась скандальному посіпаці Путіна Дмитру Медведєву - і той вчергове "наїхав" на Захід.

Зокрема, у МЗС Франції нагадали російським пропагандистам, що саме Росія вдерлась до України, а Україна - як держава-жертва агресора - діє у порядку самооборони, встановленому статутом ООН.

"Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України", – цитує Європейська правда представника МЗС Франції. відео дня

Реакція Медведєва не забарилась

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв написав у Telegram, що росіяни, мовляв, "ніколи не любили французів".

Політик у властивій для себе грубій манері обізвав громадян Франції "лягушатниками", і "взагалі - це п***".

"І зараз переконалися у цьому. Написав МЗС Франції. Удар по Бєлгороду з застосуванням "касетного боєприпасу" - це право на самооборону", - істерить Медведєв.

Вибухи у Бєлгороді

2 січня у російському прикордонному Бєлгороді прогриміла серія вибухів, після чого в місті оголосили повітряну тривогу.

Росіяни знімали вулиці, які опинилися під обстрілом російської артилерії, та скаржилися на падіння ракет від російських зенітних установок С-300.

Відомо, що з прикордонних регіонів Росія обстрілює Харків та область.

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