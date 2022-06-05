Міноборони: Захід повинен зрозуміти, що допомога Україні - це не разова акція

Для країн Заходу військова допомога для України в боротьбі проти рашистів не може стати разовою акцією.
Для країн Заходу військова допомога для України в боротьбі проти рашистів не може стати разовою акцією, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише CNN.
"Західні союзники мають зрозуміти, що надання важкого озброєння Україні не є разовою допомогою. Поставки мають тривати до перемоги", - підкреслила Маляр.
За її словами, всієї зброї, яку отримала Україна з початку війни, недостатньо для того, аби дати відсіч окупантам.
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"Наші бійці дійсно підготовлені, наша армія дійсно підготовлена. Але цієї мотивації і підготовки недостатньо, щоб перемогти Росію без зброї", - зазначила заступник міністра оборони.
Маляр додала, що зараз ЗСУ найбільше потребують систем ППО і важкого озброєння.
Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.
Україні передадуть 15 одиниць техніки, пишуть німецькі ЗМІ.
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