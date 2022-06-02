У Зеленського анонсували новий пакет військової допомоги США Україні з "сюрпризами" для РФ

США передадуть Україні нове озброєння / УНІАН

Україна озвучила Сполученим Штатам Америки нові потреби для перемоги у війні проти Російської Федерації.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, сьогодні разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

"Ми обговорили новий пакет військової допомоги США для України, який включає РСЗВ HIMARS і боєприпаси, вертольоти Мі - 17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси", - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що це не остання допомога США. "Ми озвучили потреби нашої армії для перемоги над Росією", - підкреслив Єрмак.

"Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогові", - підкреслив керівник ОП.

Раніше повідомлялося про те, що Словаччина і Україна підписали контракт про постачання восьми гаубиць Zuzana 2 калібру 155-мм.

Словацький міністр подякував своєму українському колегу Олексію Резнікову за особисту участь у домовленості щодо постачання цих систем озброєння для ЗСУ.

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