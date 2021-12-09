Макрон їде в Україну: дипломат назвав дату візиту

Поїздка французького лідера планується вже рік. / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон планує візит в Україну. На даний момент фанцузька сторона визначається з датою візиту.

Як заявив посол України у Франції Вадим Омельченко, візит президента Франції в Україну готується вже більше року. Раніше йому завадила ситуація з коронавірусом, пише "Тиждень".

"Посольство знаходиться в постійному діалозі з Єлисейським палацом і МЗС Франції. Нам підтверджують, що намір відвідати Україну стовідсотковий, але дату ще визначають", - сказав Омельченко.

За його словами, днями Макрон їде з візитом до країн Перської затоки, а вже наступна поїздка запланована в Україну.

"Коли це буде - у грудні чи на початку наступного року-ще не знаємо. Але ця тема щодня обговорюється в Єлисейському палаці", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, Макрон має намір обговорити ситуацію на сході України з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Переговори він планує провести найближчими днями.

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