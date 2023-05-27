Лукашенка госпіталізували в критичному стані, він нетранспортабельний - опозиціонер

За даними Валерія Цепкало, Олександра Лукашенка госпіталізували після зустрічі з Путіним. Йому провели процедуру з очищення крові.

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Олександра Лукашенка госпіталізували у критичному стані / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот із відео

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка госпіталізували після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він у критичному стані. Про це на своїй сторінці в Twitter заявив білоруський опозиційний політик Валерій Цепкало.

Зустріч Лукашенка і Путіна відбулась у Москві. Опозиціонер стверджує, що білоруський президент нині нетранспортабельний.

"Для лікування Лукашенка у Москві залучили провідних фахівців. Проведено процедури з очищення крові, стан Лукашенка визнано нетранспортабельним. Організовані зусилля з порятунку білоруського диктатора мали на меті розвіяти спекуляції щодо нібито причетності Кремля до його отруєння. Незалежно від того, одужає він чи ні, лікарі попереджають про можливість рецидивів", - написав Валерій Цепкало.

Опозиціонер на фоні цих чуток заявив про необхідність провести у Білорусі чесні вибори та закликав світову спільноту посприяти цьому.

Лукашенка госпіталізували у критичному стані / фото: скріншот

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою і кардіологічні захворювання.

В Держдумі країни-агресори Росії підтвердили хворобу Лукашенка, однак намагаються переконати, нібито "нічого смертельного в цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенко "просто потрібен відпочинок".

15 травня білоруські пропагандисти показали свого диктатора Олександра Лукашенка вперше з 9 травня. У Мережі опублікували перші кадри з Лукашенком. Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що його рука знову забинтована.

Дивіться відео про те, як Росія може відібрати владу у Лукашенка на тлі хвороби:

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