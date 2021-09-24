"Пільговий період" - 6 місяців: у Кабміні поставили олігархам головну умову

Олігархи можуть перетворитися на класичних бізнесменів і питань до них не буде – Малюська / УНІАН

Влада надасть олігархам так званий "пільговий період". Якщо протягом 6 місяців їх діяльність, яка визначається законом як олігархічна, в добровільному порядку зазнає змін, то вони можуть не потрапити до спеціального реєстру. Олігархи можуть перетворитися на класичних бізнесменів. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

У ефірі програми Право на владу він розповів про те, що олігархам нададуть півроку, за час яких вони можуть трансформувати олігархічну діяльність у чистий бізнес. І тоді вони не потраплять до реєстру олігархів і стануть класичними бізнесменами.Читайте также"Влади олігархів в Україні не більше не буде": Зеленський оголосив ультиматум великому бізнесу

"Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих 6 місяців, до них не буде жодних претензій. Вони не будуть в реєстрі, на них не поширюватимуться обмеження, передбачені законом. Вони будуть як класичні великі бізнесмени. Як це сталося у Штатах, де імена олігархів початку ХХ століття згадують з повагою - вони вписалися в пам'ять як меценати. В українських олігархів є шанс зробити те ж саме протягом шести місяців", - підкреслив Денис Малюська.

Закон "про олігархів"

Верховна Рада 23 вересня у другому читанні і в цілому проголосувала за законопроект №5599, що передбачає запуск механізмів з метою зниження впливу великого олігархічного бізнесу в Україні на політичні процеси. У громадській сфері ініціативу назвали "закон про олігархів" або закон про "деолігархізацію". Документ підтримали 279 народних депутатів.

У законодавстві України з'явилося поняття "олігарх" – це людина, яка володіє серйозною політичною та економічною вагою в суспільному житті країни. Олігархами держава вважатиме осіб, діяльність яких відповідає не менше, ніж трьом критеріям:

Участь у політичному житті

Значний вплив на засоби масової інформації

Отримання прибутку від підприємств-монополістів, які протягом року поспіль підтримують або посилюють свій вплив

Встановлена вартість активів людини перевищує суму в 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

Рада національної безпеки і оборони України, яку очолює президент Володимир Зеленський, вирішуватиме, хто конкретно є олігархом в країні.

Олігархи зіткнуться з обмеженнями – їм заборонять брати участь у великій приватизації, а також фінансово підтримувати політичні партії.