Лавров назвав причину небажання РФ вести переговори в "нормандському форматі"

У РФ вважають, що Україна, Франція та Німеччина не виконують обіцянки / УНІАН

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для відновлення контактів "нормандської четвірки" Росія спочатку хоче виконання попередніх рішень "нормандського формату".

Глава російського МЗС висловив здивування тому, що "західні колеги" наполягають на зустрічі, пише"Інтерфакс".

"Мене, звичайно, трошки здивувало, що з такою напористістю наші західні колеги просувають відновлення "нормандського формату", не забезпечуючи зі свого боку попередніх рішень", — сказав Лавров журналістам у Мінську.

Він нагадав, що в ході телефонної розмови лідерів Росії, Німеччини та Франції "нашим президентом було підкреслено, що перш ніж збиратися на новий саміт, потрібно домогтися виконання попереднього, який відбувся в грудні 2019 року в Парижі".

Читайте также"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі"Він навів конкретні факти, які переконливо показують, що Київ не виконав нічого з того, там зобов'язався зробити", — сказав Лавров.

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Він також звернув увагу на спільну заяву, прийняту за підсумками саміту ЄС-Україна, що відбувся в Києві, в якому "Росія прямо названа агресором і в дуже грубих безапеляційних тонах від нас вимагають виконання Мінських домовленостей, тому що, як там заявлено, ми є стороною цього документа".

Переговори нормандської четвірки

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня поговорив по відеозв'язку з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн нормандської четвірки домовилися про актуалізацію переговорів щодо Донбасу на високому рівні і початку дискусії щодо організації саміту лідерів нормандського формату.

Після цього пройшов розмова Меркель і Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним. Російський глава звинуватив Україну в, мовляв, невиконанні всіх домовленостей по Донбасу, які були досягнуті в рамках нормандських самітів. У Кремлі погодилися на активізацію переговорів у нормандському форматі та обговорення умов проведення зустрічі нормандської четвірки.