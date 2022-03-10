Кулеба обговорив з головою МЗС Франції переговори з Лавровим

Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм французьким колегою / Reuters

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зідзвонився з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном. Сторони обговорили підсумки переговорів нашого міністра з главою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим, а також підняли питання подальших кроків щодо припинення війни, повідомив український міністр у Twitter

"Подзвонив з Жан-Іву Ле Дріану, щоб обговорити підсумки сьогоднішньої зустрічі з Лавровим. Україна і Франція координують подальші кроки з припинення війни Росії проти України. Я підкреслив, що Росія має припинити бойові дії і надати гуманітарний коридор із Маріуполя для евакуації мирних жителів",- пише Кулеба.

Раніше керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко пояснив, чому РФ не вижити після цієї катастрофічної війни. За його словами, "Росія під керівництвом Путіна перетворилася на таку собаку, яку залишилося тільки пристрелити".

Також доктор політичних наук Максим Розумний пояснював, що Путіну хочеться якомога швидше вийти з України, поки в самій Росії ще не зрозуміли, що сталося. Поки є шанс "відмотати назад" найбільш катастрофічні економічні удари заходу. Але Путін не може дозволити собі вийти з України без перемоги. Такі закони зграї-він повинен принести трофей, інакше втратить "авторитет".

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