Путін не доживе до кінця цього року – Пономарьов/ Reuters

Путінський режим не втримається в Росії до кінця цього року, і сам президент РФ Володимир Путін також може не дожити до кінця 2022-го.

Таку думку висловив колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов в ефірі телеканалу Україна 24. Він вважає, що на Росію чекають зміни – і ці зміни можуть бути не безкровними.

"Я вважаю, що пан Путін не доживе до кінця цього року, і що ця влада не вистоїть до кінця цього року. Але як саме це буде відбуватися, ми ще на 100% не впевнені. Я вважаю, що ці зміни – вони не будуть безкровними. Що певний рівень озброєння для російської опозиції – він потрібен. Тобто неозброєний протест – він не має перспектив", – заявив Ілля Пономарьов.

Раніше керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко пояснив, чому РФ не вижити після цієї катастрофічної війни. За його словами, "Росія під керівництвом Путіна перетворилася на такого собаку, якого залишилося тільки пристрелити".

Також доктор політичних наук Максим Розумний пояснював, що Путіну хочеться якомога швидше вийти з України, поки в самій Росії ще не зрозуміли, що відбулося. Поки є шанс "відмотати назад" найбільш катастрофічні економічні удари Заходу. Але Путін не може дозволити собі вийти з України без перемоги. Такі закони зграї – він має принести трофей, інакше втратить "авторитет".

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