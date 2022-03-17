Україна з Кримом і Донбасом: Арестович назвав дві головні умови на перемовини з Росією

Олексій Арестович / Скріншот Facebook-трансляція Офісу президента

Принципова позиція президента України Володимира Зеленського полягає у тому, що держава повинна бути визнана в міжнародних кордонах країни станом на 1991 рік. Київ не програє на перемовинах з Москвою. Все, про що повинні домовитися з Москвою, має бути краще, ніж до ситуації з війною. Про це заявив радник керівника ОП Олексій Арестович.

"Хочу вам нагадати, що принципова позиція президента, за його словами, полягає у тому, що Україна повинна бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік, це перше. Друге - все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни, бо навіщо тоді були жертви українського народу", - підкреслив чиновник в під час свого брифінгу.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Збройні Сили України після 20 березня можуть піти в контрнаступ. Метою операції буде повний розгром російського військового угруповання і звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим і Донбас.

На думку Жданова, Києву потрібно повністю звільнити свої території. Якщо цього не станеться, війну не буде закінчено, а перемога над російським окупантом стане відкладеною.