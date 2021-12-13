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Крах "Нормандії" і знищення довіри до Путіна: посол у ФРН зробив прогноз про діалог щодо Донбасу

13 грудня 2021, 18:27

Новий уряд Німеччини підтримує нормандський формат, проте до коаліційної угоди пункт про перемовини вносити не стали, сказав Андрій Мельник.

Нормандський формат
У Німеччині сумніваються у тому, що вдасться відновити перемовини в нормандському форматі - дипломат / УНІАН

У Німеччині сумніваються у тому, що роботу в нормандському форматі щодо Донбасу вдасться відновити. Подальший діалог ускладнюється позицією Росії, яка відмовляється визнавати себе стороною військового конфлікту на сході України. Довіри до Москви з боку Берліна практично немає, росіяни можуть відмовитися від повернення до перемовин. Перспективи "Нормандії" стануть сумнівними, якщо Шольцу не вдасться скликати новий нормандський саміт. Про це заявив посол України у Берліні Андрій Мельник.

У коментарі Дзеркало тижня він розповів про те, що довіри до РФ наразі практично немає, а у Німеччині сумніваються в можливості відновити процес перемовин в рамках нормандського формату. Діалог стане ще більш складним через шантаж з боку Росії і небажання Москви визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі. У такій ситуації навряд чи можна очікувати на повернення росіян до перемовин.читайте такожПеремовини з "ЛДНР" і статус Росії: Україна поставила Москві жорстку умову щодо Донбасу

"Мені здається, що у Берліні все ж є сумніви у тому, що новому уряду вдасться цей формат дійсно реанімувати. Йдеться саме про повну реанімацію Норманді, про відновлення будь-якої довіри до Росії. Тому що довіра наразі майже повністю знищена", - сказав Мельник.

За його словами, якщо раніше колишня канцлерка ФРН Меркель систематично дзвонила російському президенту Путіну і вірила його словам, то за деякий час він перестав виконувати обіцянки і втратив довіру Берліна.

Як вважає дипломат, перевіркою для нормандського формату стане здатність нового глави уряду Німеччини Олафа Шольца скликати новий саміт у Берліні. Якщо такі дії будуть провальними, то вже незабаром стане зрозуміла доля "Нормандії".

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"Якщо ж цього не станеться, якщо і триватиме імітація справжнього перемовного процесу, тільки формальне виконання посередницьких функцій, то дуже скоро стане зрозуміло, що буде і з "Мінськом", і з "Норманді", тому що ці два процеси неможливо відокремити один від одного", - стверджує посол.

Також він додав, що в коаліційному договорі нового уряду ФРН нормандський формат не згадується. Втім, як кажуть у Берліні, коаліція підтримує такі перемовини, тому не стала вносити це питання в угоду.читайте такожФРН дала обіцянку щодо Криму з Донбасом, а Київ вимагає удару по ПП-2: деталі договору нової коаліції

"На наші прямі запитання, що ж це означає, ми отримали відповіді, мовляв, Норманді - це само собою зрозумілий, формат, за яким, мовляв, існує консенсус трьох партій, тому його і не згадували", - підкреслив Андрій Мельник.

Конфлікт Росії та України на Донбасі

Російсько-український військовий конфлікт триває з весни 2014 року. Конфронтація почалася з окупації Росією Криму і дестабілізації ситуації на сході України, яка завершилася захопленням низки районів Донбасу. Росія не визнає себе стороною конфлікту і заявляє про свій нібито статус "посередника між Києвом і "ЛДНР".

Раніше Україна, Франція, Німеччина і Росія вели діалог щодо проведення нового раунду перемовин у нормандському форматі щодо Донбасу. Вони збиралися провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Але захід не відбувся.

У Німеччині заявляли, що сторони домовилися щодо зустрічі глав МЗС нормандського формату і заявляли про перемовини проте захід не відбувся.

Переговори Києва, Парижа, Берліна і Москви на рівні міністрів закордонних справ "Нормандії" анонсували і у Франції, але в підсумку зустрічі не було.

Спікер Банкової Сергій Никифоров казав, що вирішення конфлікту на Донбасі в рамках "Нормандії" під серйозним питанням. Сторони не можуть домовитися ані щодо саміту лідерів нормандського формату, ані щодо зустрічі на рівні глав МЗС.

У Києві одним з варіантів щодо виходу з глухого кута бачать підключення США до перемовин щодо Донбасу, або ж прямий діалог України і Росії на рівні президентів. Український гарант Володимир Зеленський сказав, що сценарій перемовин Києва і Москви підтримує Захід.

viber
новини Росії новини Німеччини нормандський формат Андрій Мельник новини України новини Донбасу
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