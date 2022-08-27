85-річний сумчанин продав квартиру з дачею, а гроші віддав на потреби ЗСУ

Отримавши кошти від продажу нерухомості, Микола Іванович він попросив племінницю швидше знайти волонтерський фонд, що збирає кошти на потреби ЗСУ.
У Сумах 85-річний городянин Микола Іванович продав свою нерухомість (квартиру і дачну ділянку) і передав 35 тисяч доларів (близько 1,4 млн гривень) на потреби ЗСУ. Про це повідомляє громадський фонд "Суми", якому чоловік і передав гроші.
Микола Іванович все життя прожив у Сумах. Цього літа у нього померла дружина, а до того – помер син. Чоловік вирішив продати квартиру і дачну ділянку, щоб допомогти українським бійцям воювати з росіянами.
Отримавши кошти від продажу нерухомості, він попросив племінницю знайти волонтерський фонд, що збирає кошти на потреби ЗСУ
"Другий день наша команда намагається усвідомити цей факт. Мабуть, такі речі і не потребують зайвих коментарів", - підкреслюють співробітники фонду "Суми".
Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Дмитро Комаров (відомий проектом Світ навиворіт на каналі 1+1) розповів, на що саме витратив гроші, які отримав, після того як продав на торгах своє елітне авто Сhrysler Сrossfire.
"Спеціально до Дня Незалежності ми доставили з Латвії партію машин для ЗСУ — понад 20 пікапів, джипи, мікроавтобус. Я хвилювався, коли вся ця партія вже стояла в Європі і "підтискали терміни". Здавалося, що встигнути неможливо. Але допомогла єдність — на перше прохання знайшлися волонтери, які допомогли організувати найскладнішу логістику і за кілька днів доставити всю колону", - говорить телеведучий.
До того легендарний голлівудський актор Річард Гір прийняв рішення також допомогти Україні, на яку по-звірячому напала Росія і вбиває мирних жителів і дітей.
Актор виставив на продаж свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску, щоб допомогти українцям, постраждалим від війни з Росією.
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