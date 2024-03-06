'Участь однозначно можлива': Світан розкрив сценарій, коли РФ втягне Китай у війну

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, чи здатен Китай значно посилити підтримку Росії, якщо відносини Пекіна і Вашингтона вкрай загостряться.
"Китай підтримує Росію, останні два роки Пекін безпосередньо допомагає Москві, тому посилення підтримки точно можливе. Якщо росіяни і китайці вже побудували колію, якою перевозять вантажі, то їм нічого не заважає збільшити кількість того, що перевозиться", - пояснив Світан.
Він додав, що участь Китаю у війні в Україні однозначно можлива, але поки що Пекін надягає тогу миротворця і проштовхує путінську ідею про завершення бойових дій шляхом заморозки війни.
"Путіну буде вигідно десь через місяць зупинити наш рух із повернення територій", - наголосив військовий експерт.
Дивіться відео, в якому Роман Світан розкрив плани Росії проти України на весну-літо:
Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що у Китаї назвали війну в Україні "кризою" та видали заяву про переговори з РФ. Представники Китаю заявляють про нейтралітет у війні Росії проти України, однак вони й далі підтримують тісні зв’язки з Москвою.
У FT розкрили таємні документи про ядерний удар РФ. Матеріали російських навчань демонструють, що Східний військовий округ РФ відпрацьовував численні сценарії, які зображують вторгнення з боку Китаю.
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