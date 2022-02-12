"Канада дала потужний сигнал, що ми разом": Зеленський провів розмову з Трюдо

Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо/ УНІАН, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ввечері в суботу, 12 лютого, поспілкувався по телефону з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо.

Вони розмовляли, зокрема, про зусилля партнерів України, спрямовані на деескалацію. Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

"Мав важливу розмову з моїм другом Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників щодо деескалації. Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна і Канада разом!", – йдеться у публікації.

У той же час міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, розповідаючи про телефонну розмову Зеленського і Трюдо, зазначив у прямому ефірі ТСН, що дипломатія зараз працює 24 години на добу і без вихідних, і постійно тривають переговори з партнерами.

"За останні місяці цієї ескалації я отримував інформацію про найрізноманітніші сценарії (можливого російського військового вторгнення до України – ред.). І жоден з них станом на зараз не був реалізований, тому що працює дипломатія. І навіть, якщо щось планувалося, нам вдалося цьому запобігти. Зараз ми 24 години на добу на зв'язку з партнерами", – сказав Кулеба.

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Телефонна розмова Зеленського і Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого після дзвінка російському президенту Володимиру Путіну зателефонував главі Української держави Володимиру Зеленському. Із Зеленським вони обговорили:

безпекову ситуацію,

можливості активізації мирного процесу в межах нормандського формату,

перемовини Тристоронньої контактної групи.

Також лідери обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин.

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