Як перемога Путіна може вплинути на світ: Столтенберг здивував заявою

Якщо Путін переможе в Україні, це не лише підбадьорить президента Росії, але також підбадьорить президента Сі, каже генсек НАТО.

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Столтенберг сказав, як перемога Путіна може вплинути на світ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Війна в Україні демонструє тісний зв'язок Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Путін та Сі "хочуть, щоб НАТО і Сполучені Штати зазнали поразки в Україні". Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє СBS News.

За його словами, Китай є головним джерелом військової агресії Росії проти України. Генсек розповів, як перемога Путіна може вплинути на світ.

"Якщо Путін переможе в Україні, це не лише підбадьорить президента Росії, але також підбадьорить президента Сі. Як сказав прем'єр-міністр Японії, що відбувається в Україні сьогодні може статися в Азії завтра", – сказав Столтенберг. відео дня

Він пояснив, що це демонструє, що Альянс важливий для Сполучених Штатів також у розв'язанні проблем Китаю.

"США великі, але в НАТО ви маєте те, чого немає в жодній іншій великій державі, а це понад 30 друзів і союзників. Сполучені Штати становлять 25% світового ВВП. Разом із союзниками по НАТО було вдвічі більше, 50% світової економічної та військової могутності. Таким чином, Сполучені Штати також сильніші у боротьбі з Китаєм разом з НАТО", – наголошує Столтенберг.

Генсек Альянсу також додав, що Віктор Орбан відвідав Росію не від імені НАТО. Адже різні члени Альянсу по-різному взаємодіють з Кремлем.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - допомога НАТО

Нагадаємо, як повідомляв раніше Главред, країни-члени НАТО досягли домовленостей щодо фінансування військової допомоги Україні на суму понад 40 мільярдів доларів.

На саміті НАТО, який відбудеться у липні, Україні планують запропонувати нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою – у Німеччині. Для України це швидше добре, ніж погано, адже ФРН від початку повномасштабної війни змінила свою думку про країну-агресорку Росію й активно надає допомогу Україні.

Крім того, питання військової допомоги Україні особливо гостро нависло над західним світом в останній рік, після майже піврічного замороження пакету допомоги в США. Тому зараз західні лідери шукають можливість забезпечити Україну постійною підтримкою, не в залежності від політичних змін у тій чи іншій країні.

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