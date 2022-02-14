УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Кадиров вимагає виконання "Мінська" для "уникнення кровопролиття"

14 лютого 2022, 18:03

За словами Кадирова, Зеленський "просто зобов'язаний зробити все від нього залежне" для встановлення миру.

Кадіров Зеленський
Кадиров звернувся до Зеленського / Колаж: Телеграм Кадирова, Reuters

Глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграмі звернувся до української влади з вимогою виконати Мінські домовленості.

"Сьогодні як ніколи виникла необхідність виконання Мінських угод, під якими стоїть підпис не тільки президента Росії, але і президента України. Неухильне виконання положень, прописаних в цьому документі, - перший найважливіший крок у справі політичного врегулювання наростаючого протистояння не тільки між нашими країнами, але і в питанні зниження загальної напруженості в глобальному сенсі цього слова", - звертатися Кадиров до Зеленського.

За словами Кадирова, Зеленський "просто зобов'язаний зробити все від нього залежне" для уникнення кровопролиття і встановлення миру.

Також глава Чечні звернувся і до українців.

"А тепер я хочу звернутися до українців. Дорогі мої! Я люблю Україну і її добрий народ. З того курсу історії СРСР, що мені довелося прослухати в школі, я знаю, що колиска російської державності і православ'я - Київська Русь", - пише Кадиров, мусульманин за віросповіданням.

Реклама

"Росіяни і українці - один слов'янський народ із загальною історією, культурою і релігією. (...) Не може бути, щоб духовно-історичні спадкоємці великого гетьмана Богдана Хмельницького і геніального письменника Миколи Гоголя не хотіли б вічного миру з братньою Росією!",- написав він у себе в телеграмі.

Раніше "рвався" захопити Україну

Нагадаємо, в кінці грудня Рамзан Кадиров заявив, що Україну "потрібно приєднати до Росії", якщо Зеленський продовжуватиме антикремлівську політику. Глава Чечні скаржився, що готовий "вирішувати українську проблему", але не отримував на це дозволу.

"Приєднав би Чечню до України, або давно забрав би, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати таких рішень", – говорив він.

читайте такожПутін не боїться Кадирова, а заздрить йомуБільш того, чеченський диктатор Рамзан Кадиров сам зізнався, що після того, як Росія окупувала український Крим, пропонував Володимиру Путіну "забрати і Київ".

Через місяць, в кінці січня, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров зробив скандальну заяву про те, що на місці Володимира Путіна "давно забрав би Україну". Крім того, він додав, що "навів би там порядок".

У Кремлі відповіли на його заяви і підкреслили, що основи зовнішньої політики Росії формує не він, а Путін.

viber
Володимир Зеленський Рамзан Кадиров
Зараз ви переглядаєте новину «Кадиров вимагає виконання "Мінська" для "уникнення кровопролиття"». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Близнюкам – незаплановані витрати, Скорпіонам – борги, Стрільцям - удачаМісячний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Близнюкам – незаплановані витрати, Скорпіонам – борги, Стрільцям - удача Любовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалерЛюбовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалер Чарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під всеЧарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під все Раптово померла невістка Геннадія КернесаРаптово померла невістка Геннадія Кернеса Незрозуміле зростання: з чим пов'язане підвищення цін на АЗСНезрозуміле зростання: з чим пов'язане підвищення цін на АЗС
18:10

"Особливий статус" і вибори на Донбасі: Зеленський заявив Шольцу, що Київ готує документи

18:03

Кадиров вимагає виконання "Мінська" для "уникнення кровопролиття"

18:01

Підготовка дому, "тривожна валіза" та дії при обстрілі: що робити в разі війни або НС

17:45

Філіп Кіркоров погрожував побити Регіну Тодоренко через Ані Лорак: "Я зараз тобі по голові дам!"Відео

17:33

Закрите небо над Україною: компанія SkyUp знову почала продавати квитки на свої рейси

Реклама
17:28

Православний календар на березень 2022: Великий піст і Вселенська батьківська субота - важливі дати

17:09

Путін назвав вступ України до НАТО "дуже небезпечним"Відео

17:04

За програмою "Велике будівництво" кардинально переоснастили протипухлинний центр у Хмельницькому

16:50

Питання зброї для України - в роботі: Шольц розповів про допомогу Києву і пояснив ситуацію

16:48

Підсумки зустрічі Зеленського і Шольца в Києві: всі подробиціВідео

16:38

"Вона завжди зі мною": Зеленський заявив, що його сім'я не покидала УкраїнуВідео

16:34

Протягом 24 годин - повернутися до України: Зеленський звернувся до олігархів і нардепів

16:32

Поки ніхто не дає Україні членства ні в ЄС, ні в НАТО: Зеленський відреагував на слова ПристайкаВідео

16:30

Тривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собоюВідео

16:19

Загроза військового вторгнення РФ в Україну: Шольц заявив про готовність ФРН до удару санкціями по Москві

16:17

155-кілограмова модель Тесс Холлідей в мікробікіні прикрила соски та пах мереживними сердечками

16:16

Ескалація на кордонах України безпрецедентна - ЗеленськийВідео

16:14

Розмова Кулеби і Блінкена: США пообіцяли Україні макрофінансову допомогу

16:07

Транзит газу до Європи і Північний потік-2: Зеленський вимагає від Німеччини гарантії безпеки

15:58

"Загрози виключені": Резніков обговорив вторгнення РФ з Міністром оборони БілорусіВідео

Реклама
15:44

5 безцінних предметів гардероба, які навесні 2022 можна поєднувати абсолютно з усім

15:25

"Швидка і силова відповідь": країни G7 пригрозили РФ "серйозними" економічними санкціями

15:22

Немає жодних "ЛДНР", а окуповані ОРДЛО - територія України: у Раді готують документ щодо Донбасу

15:15

Росія цього тижня може здійснити вторгнення в Україну - ДжонсонВідео

15:11

"Повторення Слов'янська ми не допустимо": глава МВС звернувся до українців на тлі загрози вторгнення РФВідео

15:01

Ціни на хліб в Україні рекордно злетять: названо нову вартістьВідео

14:47

Росія "відповіла" на запит України в рамках Віденського документа - ЗМІВідео

14:41

Вимога України - зустріч протягом 48 годин: Київ поставив умову Москві щодо військ біля кордонівВідео

14:37

Тисячею за вакцинацію тепер можна заплатити за комуналку: як це зробити

14:33

Канцлер Німеччини Шольц прибув до Києва та проводить перемовини з президентом ЗеленськимВідео

14:33

Фінансовий гороскоп на неделю14 - 20 лютого: Терезам – інтриги колег, Рибам - великий кушВідео

14:28

Посла України у Великій Британії Пристайка можуть відкликати через скандальну заяву про НАТО - ЗМІВідео

14:05

Чому Україна не може відмовитись від вступу в НАТОПогляд

14:04

Що обов'язково потрібно приготувати на Стрітення, щоб залучити багатство і щастя в будинокВідео

13:52

У Путіна назвали можливу відмову України від НАТО "кроком до стабілізації обстановки"Відео

13:49

Чи буде вторгнення Росії: гороскоп Таро для України на 14-20 лютогоВідео

13:33

Що у 2014-му врятувало Україну від повномасштабного вторгненняПогляд

13:32

Останній герой на 1+1: заявки на кастинг подали Міс Всесвіт, водолаз та 70-річний екстремал

13:27

Британія підтримає будь-яке рішення України з приводу НАТОВідео

13:27

У Росії мають намір прискорити визнання "ЛДНР": Держдума направить звернення до Путіна і в МЗС

Реклама
13:22

Гордон записав емоційне відеозвернення до Путіна щодо Російської атаки на УкраїнуВідео

13:19

Байден не дав позитивної відповіді на запрошення Зеленського відвідати Україну - ЗМІВідео

13:04

Знову самотня: Alyona Alyona розлучилася з бойфрендом на День святого Валентина

13:00

Гороскоп на завтра, 15 лютого 2022: Овнам – небезпечні авантюри, Терезам - сюрпризи, Рибам - неприємні таємниціВідео

12:51

План евакуації та 4500 укриттів: Київ на всю готується до можливого вторгнення РосіїВідео

12:49

Ціна на нафту в світі зросла до семирічного максимумуВідео

12:43

Чи буде масштабний наступ?Погляд

12:33

"Привести до влади проросійське керівництво": у Британії попередили Україну про ФСБшні перевороти - The Guardian

12:25

"Це непорозуміння": Пристайко вніс ясність у свою заяву про відмову України від НАТО

12:25

Любовний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Дівам - любов на все життя, Рибам - впливовий кавалерВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти