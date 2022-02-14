Кадиров вимагає виконання "Мінська" для "уникнення кровопролиття"

Кадиров звернувся до Зеленського / Колаж: Телеграм Кадирова, Reuters

Глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграмі звернувся до української влади з вимогою виконати Мінські домовленості.

"Сьогодні як ніколи виникла необхідність виконання Мінських угод, під якими стоїть підпис не тільки президента Росії, але і президента України. Неухильне виконання положень, прописаних в цьому документі, - перший найважливіший крок у справі політичного врегулювання наростаючого протистояння не тільки між нашими країнами, але і в питанні зниження загальної напруженості в глобальному сенсі цього слова", - звертатися Кадиров до Зеленського.

За словами Кадирова, Зеленський "просто зобов'язаний зробити все від нього залежне" для уникнення кровопролиття і встановлення миру.

Також глава Чечні звернувся і до українців.

"А тепер я хочу звернутися до українців. Дорогі мої! Я люблю Україну і її добрий народ. З того курсу історії СРСР, що мені довелося прослухати в школі, я знаю, що колиска російської державності і православ'я - Київська Русь", - пише Кадиров, мусульманин за віросповіданням.

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"Росіяни і українці - один слов'янський народ із загальною історією, культурою і релігією. (...) Не може бути, щоб духовно-історичні спадкоємці великого гетьмана Богдана Хмельницького і геніального письменника Миколи Гоголя не хотіли б вічного миру з братньою Росією!",- написав він у себе в телеграмі.

Раніше "рвався" захопити Україну

Нагадаємо, в кінці грудня Рамзан Кадиров заявив, що Україну "потрібно приєднати до Росії", якщо Зеленський продовжуватиме антикремлівську політику. Глава Чечні скаржився, що готовий "вирішувати українську проблему", але не отримував на це дозволу.

"Приєднав би Чечню до України, або давно забрав би, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати таких рішень", – говорив він.

читайте такожПутін не боїться Кадирова, а заздрить йомуБільш того, чеченський диктатор Рамзан Кадиров сам зізнався, що після того, як Росія окупувала український Крим, пропонував Володимиру Путіну "забрати і Київ".

Через місяць, в кінці січня, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров зробив скандальну заяву про те, що на місці Володимира Путіна "давно забрав би Україну". Крім того, він додав, що "навів би там порядок".

У Кремлі відповіли на його заяви і підкреслили, що основи зовнішньої політики Росії формує не він, а Путін.