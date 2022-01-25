Кадиров заявив, що давно "навів би порядок" в Україні - в Кремлі відповіли на його пропозицію

Рамзан Кадиров заявив, що давно "навів би порядок" в Україні / відкриті джерела

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров зробив скандальну заяву про те, що на місці Володимира Путіна "давно забрав би Україну". Крім того, він додав, що "навів би там порядок".

У Кремлі вже відповіли на його заяви і підкреслили, що основи зовнішньої політики Росії формує не він, а президент, пишуть росЗМІ.

"Я якщо був би замість президента, я давно забрав би Україну, направив би туди війська, навів би порядок. Якщо божевільні, продажні люди стоять на чолі держави і через цю державу загрожують безпеці нашої держави, то ми повинні мовчати, чи що?",- сказав Кадиров.

Також він підніс Росію, згадавши про те, як вона зупинила в Сирії "шайтанів". За його словами, якби цього не сталося, то у них би "вбивали б людей".

Таку ж думку він висунув і з приводу України.

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У Кремлі Кадирову запропонували висунути свою кандидатуру на пост президента на наступних виборах. Хоча підкреслили, що він, як і будь-яка інша людина країни, може озвучувати свої думки.

"Хочу нагадати, що основу зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава російської держави. І, до нашої загальної радості, главою Російської держави, куди в якості суб'єкта входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін. Як і всі громадяни Росії, Рамзан Кадиров може виставити свою кандидатуру на наступних президентських виборах. Це право закріплено в Конституції у кожного громадянина Російської Федерації певного віку",-сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше Кадиров, заявив, що Україну потрібно " забрати і приєднати до Чечні".

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