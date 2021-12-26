"Потрібно приєднати до Чечні": Кадиров оскандалився із заявою на адресу України

Кадиров, / Reuters

Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, заявив, що Україну потрібно "забрати і приєднати до Чечні".

Своїми "ідеями" він поділився на пресконференції в Грозному, а також підтримав президента Росії, в його вимогах до Заходу про категоричне неприйняття України до складу НАТО.

"Сьогодні у нас проблемне українське питання, і це не питання рівня президента країни. Це мій рівень. Якби мені його доручили, то я давно б вирішив це питання. Я б приєднав до Чеченської Республіки Україну і забрав би її, вирішивши тим самим питання. Але все-таки є державні, правові домовленості, які не дозволяють приймати таке рішення", - заявив Кадиров.

Кадиров про Зеленського

Крім того, Кадиров заявив, що Україна - "це територія Росії", яку потрібно приєднати і пообіцяв у разі такого наказу його безпроблемно виконати:

"На моє глибоке переконання, якщо пан Зеленський і його команда будуть так поводитися, то Україну потрібно приєднати до нашої країни. Українці - це наш народ, наша територія. Це моя думка. Я ще після Криму говорив, що потрібно брати і Київ. Якщо Київ існуватиме, то стане місцем для західних країн, де вони зможуть розміщувати свої військові бази і диктувати умови нашій державі. Я впевнений, що наш президент цього не дозволить зробити. А ми - піхота, буде дано наказ - готові виїхати і виконати. Без проблем", - зробив скандальну заяву Кадиров.

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Вимоги Росії до НАТО

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.

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