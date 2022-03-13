Путіна хочуть приперти до стінки: у Макрона розкрили деталі переговорів щодо України

Володимир Путін і Еммануель Макрон / Reuters

Президент Росії Володимир Путін, мабуть, не має наміру припиняти війну проти України.

"У нас не було такого враження", - сказав радник Еммануеля Макрона за підсумками переговорів з президентом РФ, пише Spiegel.

Подробиці переговорів

У суботу Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц розмовляли з Путіним близько 75 хвилин. Вони закликали до негайного припинення вогню як передумові дипломатичного вирішення конфлікту.

Йшлося про те, щоб, за словами одного з радників Макрона, поставити Путіна "спиною до стіни". Відбулися чіткі та відкриті дискусії, повідомили в Єлисейському палаці.

Шольц і Макрон закликали припинити окупацію Маріуполя, де ситуація стала "людсько нестерпною" після того, як росіяни відключили електрику і воду.

Путін як і раніше звинувачує в конфлікті Україну, повідомляють з Єлисейського палацу. Канцлер Шольц і президент Макрон також запитали зниклого безвісти про мера Мелітополя. Український уряд побоюється, що він міг бути викрадений російськими солдатами. Путін пообіцяв розібратися в цьому питанні.

Путін також несе відповідальність за ймовірні військові злочини, заявили в Парижі. Він все ще може прийняти правильне рішення. Макрон сповнений рішучості вичерпати всі дипломатичні засоби і запропонувати президенту Росії різні варіанти. "Ми чинимо на нього максимальний тиск і не поступимося", — йдеться в офіційному повідомленні Єлисейського палацу.

Нові санкції проти РФ

Як заявив президент Макрон у підсумковій декларації неформального саміту ЄС у Версалі в п'ятницю разом з головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляйен, готується четвертий пакет санкцій. Його, безумовно, можна охарактеризувати як історичний за безпрецедентністю.

Нові обмежувальні заходи будуть порівнянні з тими, які були введені проти Північної Кореї або президента Сирії Башара Асада, йдеться в повідомленні з Єлисейського палацу. Париж, ймовірно, оголосить про них в найближчі години.

Путін, у свою чергу заявив у телефонній розмові про нібито злочини українців. Кремль наполягає, що українські підрозділи нібито стратили незгодних, брали заручників і використовували мирних жителів в якості щита.

Раніше повідомлялося, що Еммануель Макрон і Олаф Шольц в суботу, 12 березня, провели спільні телефонні переговори з главою РФ Володимиром Путіним. На порядку денному була війна в Україні.

Шольц і Макрон зажадали у Путіна невідкладного припинення бойових дій в Україні.