"Продовжуємо діалог": Зеленський про розмову з прем'єром Ізраїлю після його візиту до Путіна

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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Як повідомив він в Twitter, переговори відбулися з ініціативи ізраїльської сторони.

Глава держави зазначив, що раніше прем'єр Ізраїлю провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Продовжує діалог", - додав Зеленський.

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет приїхав до Москви щоб повести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Тема обговорення - війна, яку розв'язала Росія проти України.

Раніше Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести переговори.

"Не хочеш зараз піти-сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", - сказав Зеленський, звертаючись до Путіна.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.