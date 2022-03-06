"Продовжуємо діалог": Зеленський про розмову з прем'єром Ізраїлю після його візиту до Путіна

Раніше прем'єр Ізраїлю провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.
Як повідомив він в Twitter, переговори відбулися з ініціативи ізраїльської сторони.
Глава держави зазначив, що раніше прем'єр Ізраїлю провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Продовжує діалог", - додав Зеленський.
Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет приїхав до Москви щоб повести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
Тема обговорення - війна, яку розв'язала Росія проти України.
Раніше Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести переговори.
"Не хочеш зараз піти-сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", - сказав Зеленський, звертаючись до Путіна.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.