Кулеба спростував слова Путіна про "прогрес" у перемовинах

Дмитро Кулеба висловився про переговори з Лавровим / Reuters

Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про прогрес у переговорах з Україною. Але голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба спростував його слова.

"У переговорах не було ніякого прогресу, тому мені важко зрозуміти, про який прогрес говорить президент Путін",- заявив Кулеба.

За словами міністра переговори на високому рівні з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на цьому тижні не принесли ніяких результатів.

Зустріч Кулеби і Лаврова

У четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулися переговори Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона почалася об 11: 25 (10: 25 за київським часом). Ця зустріч була першою з початку війни, яку провели на рівні глав МЗС.

За словами Кулеби, переговори були складними - сторони поки не змогли досягти рішення про припинення вогню, але є певний прогрес у гуманітарному питанні.

Глава російського МЗС Сергій Лавров у свою чергу зробив ряд скандальних заяв за підсумками зустрічі.