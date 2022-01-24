ЄС захопила лідерство: Слуга народу скотилася в рейтингу партій - опитування

Статистично значимо зросла підтримка Євросолідарності і знизилася підтримка партії Слуга народу.
Партію Європейська солідарність підтримують 18,9% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором на виборах в Верховну Раду.
На другому місці президентська партія Слуга народу з 13,7% підтримки, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 20-21 січня.
Відзначимо, що далі в рейтингу йдуть кілька партій, які долають прохідний бар'єр в Раду:
- Батьківщина-13,7%;
- ОПЗЖ -11,6%;
- Розумна політика-7,6%;
- Сила і честь — 7,4%;
- Наші - 5,5%.
Відзначається, що в порівнянні з груднем 2021 року статистично значимо зросла підтримка Євросолідарності (з 15,4% до 18,9% серед визначилися з вибором). У той же час за цей період знизилася підтримка Партії Слуга народу (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значимо не змінилася.
Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням).
Опитано 1205 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (Вік 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, тимчасово не контрольовані владою України-АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
читайте такожСлуга народу за популярністю поступилася партії Порошенка-нове опитуванняСтатистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.
Раніше за партію Європейська солідарність готові були віддати свої голоси 19,8% українців серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїми уподобаннями на парламентських виборах.
За Слугу народу проголосують 18,4%, свідчили дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
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