Якщо українці сьогодні промовчать, то завтра зникнуть - Зеленський

Глава держави попередив, що на українців чекає щоденна важка робота. Він висловив упевненість в тому, що до цього готові всі громадяни країни.
Українці - це мирна нація, яка прагне до тиші, але сьогодні не можна промовчати, оскільки завтра вона може зникнути, йдеться в зверненні Володимира Зеленського.
"Українці-мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо", - сказав Зеленський.
Глава держави попередив, що українців чекає щоденна важка робота. Він висловив упевненість в тому, що до цього готові всі громадяни країни.
"Ми до неї готові. Упевненість у собі. Впевненість в країні. Впевненість у перемозі. Не ридати, а добувати!"- додав Зеленський.
Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".
Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.
Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " та " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.
Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".
Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".
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