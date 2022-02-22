Якщо українці сьогодні промовчать, то завтра зникнуть - Зеленський

Українці це мирна нація / Reuters

Українці - це мирна нація, яка прагне до тиші, але сьогодні не можна промовчати, оскільки завтра вона може зникнути, йдеться в зверненні Володимира Зеленського.

"Українці-мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо", - сказав Зеленський.

Глава держави попередив, що українців чекає щоденна важка робота. Він висловив упевненість в тому, що до цього готові всі громадяни країни.

"Ми до неї готові. Упевненість у собі. Впевненість в країні. Впевненість у перемозі. Не ридати, а добувати!"- додав Зеленський.

Реклама

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " та " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

Читайте також: