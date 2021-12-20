Кандидати в президенти: Зеленський став лідером рейтингу та антирейтингу - опитування

За чинного главу держави готові віддати свої голоси на виборах 16,7% респондентів.
Президент Володимир Зеленський очолює рейтинг і антирейтинг кандидатів у президенти України.
За чинного главу держави готові віддати свої голоси 16,7% респондентів, йдеться в дослідженні соціологічної компанії SOCIS. Разом з тим 32,4% опитаних не хочуть бачити його в президентському кріслі.
На другому місці в рейтингу знаходиться Петро Порошенко з підтримкою на рівні 12,3%. У той же час 28,2% респондентів висловили йому недовіру.
На третьому місці політичних симпатій українців - Юлія Тимошенко. Її готові підтримати 8,6% опитаних, а її антирейтинг становить 16,7%.
Далі в президентському рейтингу йдуть:
- Юрій Бойко (7,9% / антирейтинг 23%);
- Ігор Смешко (5,1% / 8,6%);
- Дмитро Разумков (4,9% / 8,9%);
- Євген Мураєв (4,3%/14,5%);
- Володимир Гройсман (4,3%/10%).
Опитування проводиться 11-16 грудня методом телефонноого інтерв'ю Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Всього було опитано 2000 респондентів. Опитування не проводилося на окупованих територіях Криму і Донбасу.
Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.
Додамо, що співзасновником центру SOCIS є колишній голова фракції БПП у Верховній Раді та політтехнолог Петра Порошенка Ігор Гринів.
читайте такожПартії Порошенка і Зеленського борються за лідерство: хто проходить у нову Раду
Читайте ще:
- Більшість українців визнають Голодомор геноцидом нашого народу-опитування
- 41% українців вважають, що Угорщина планує окупувати частину Закарпаття-опитування
- Кожен третій українець готовий до збройного опору у разі вторгнення РФ-опитування