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Кандидати в президенти: Зеленський став лідером рейтингу та антирейтингу - опитування

20 грудня 2021, 11:58
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За чинного главу держави готові віддати свої голоси на виборах 16,7% респондентів.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський очолює рейтинг і антирейтинг кандидатів у президенти України.

За чинного главу держави готові віддати свої голоси 16,7% респондентів, йдеться в дослідженні соціологічної компанії SOCIS. Разом з тим 32,4% опитаних не хочуть бачити його в президентському кріслі.

На другому місці в рейтингу знаходиться Петро Порошенко з підтримкою на рівні 12,3%. У той же час 28,2% респондентів висловили йому недовіру.

На третьому місці політичних симпатій українців - Юлія Тимошенко. Її готові підтримати 8,6% опитаних, а її антирейтинг становить 16,7%.

Далі в президентському рейтингу йдуть:

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  • Юрій Бойко (7,9% / антирейтинг 23%);
  • Ігор Смешко (5,1% / 8,6%);
  • Дмитро Разумков (4,9% / 8,9%);
  • Євген Мураєв (4,3%/14,5%);
  • Володимир Гройсман (4,3%/10%).
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/ socis.kiev.ua
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/ socis.kiev.ua

Опитування проводиться 11-16 грудня методом телефонноого інтерв'ю Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Всього було опитано 2000 респондентів. Опитування не проводилося на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.

Додамо, що співзасновником центру SOCIS є колишній голова фракції БПП у Верховній Раді та політтехнолог Петра Порошенка Ігор Гринів.

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Петро Порошенко Володимир Зеленський соціологічне опитування
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