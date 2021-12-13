Партії Порошенка і Зеленського борються за лідерство: хто проходить у нову Раду - опитування

Українці назвали фаворитів парламентських виборів / УНІАН

За партію Європейська солідарність готові віддати свої голоси 19,8% українців серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїми уподобаннями на парламентських виборах.

За Слугу народу проголосують 18,4%, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Відзначається, що різниця в підтримці політсил - в рамках статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою "ділять" перше місце.

За Всеукраїнське об'єднання Батьківщина готові проголосувати 6,2% серед усіх респондентів і 9,1% серед тих, хто визначився з вибором. За Опозиційну платформу - за життя (6,2% і 9% відповідно).

За результатами опитування, 5% прохідний бар'єр також формально долають:

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Сила і честь (4,8% і 7%);

Радикальна партія (3,6% і 5,2%);

Українська стратегія Гройсмана (3,5% і 5,1%).

/ kiis.com.ua

Всеукраїнське опитування на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Всього опитано 2000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контрольовані владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

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