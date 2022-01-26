ЄС інвестує близько 6,5 млрд євро в економіку України

ЄС мобілізує до 6,5 мільярда євро інвестицій для підтримки економіки України.
ЄС мобілізує до 6,5 мільярдів євро інвестицій для підтримки економіки України, заявив єврокомісар з розширення та сусідства Олівер Варгеї під час візиту до Києва.
"Сьогодні в Києві разом з президентом Володимиром Зеленським я підтвердив постійну прихильність ЄС суверенітету і територіальної цілісності України та соціально-економічної стійкості. Ми мобілізуємо до 6,5 млрд євро інвестицій для підтримки економіки, відновлення, зростання, починаючи з п'яти 5 ключових проектів", - йдеться в повідомленні.
Загроза військового вторгнення РФ в Україну
У Білому домі раніше з посиланням на американську розвідку заявили про те, що Росія може готувати план з військового вторгнення в Україну при використанні сценарію нападу на бойовиків "ЛДНР" на Донбасі "під чужим прапором". Ситуація може бути використана в якості приводу для запуску наступу на українську державу.
Журналісти CNN опублікували матеріал з даними Міноборони України, згідно з яким неподалік від українських кордонів сконцентровано вже понад 127 тисяч російських військ. В оборонному відомстві допускають сценарій ракетних ударів з боку РФ по об'єктах стратегічної важливості.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рух військ Росії в прикордонних з Україною територіях - "запобіжні заходи". Москва нібито стурбована складною ситуацією в регіоні і діями НАТО.
Глава Білого дому Джо Байден попередив президента РФ Володимира Путіна про небувалі санкції проти Москви у разі військової атаки на Україну. Російським банкам можуть заборонити працювати з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що у владі України на тлі відомостей про санкції США проти Росії, мовляв, можуть піти на силовий сценарій щодо звільнення окупованих територій Донбасу.
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