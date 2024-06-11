"ЄС повинен розпочати переговори": Україна на новому етапі вступу в Євросоюз

Україна на шляху до інтеграції в ЄС виконала вимоги для переходу до переговорів, тож в Єврокомісії визначили, коли країни-члени мають розпочати діалог.

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Урсула фон дер Ляйєн заявила, що переговори про вступ України до ЄС мають початися невідкладно / Колаж: Главред, фото: flickr

Нещодавно в Україні схвалили план реформ та виконали усі кроки, необхідні для переходу до наступного етапу вступу країни до ЄС. На черзі переговори з Європейським союзом, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Берліні.

Під час конференції з відновлення України, яку публікує Офіс Президента України, вона згадала про виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки. Союз йде на такий крок, бо Україна виконує необхідні реформи та демократичні перетворення.

Серед них і боротьба з корупцією в умовах російського вторгнення та зміцнення верховенства права. Урсула фон дер Ляєн вважає досягнення України вражаючими та подякувала за стійкість і надійність країни, як партнера.

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Глава Єврокомісії наполягає, що Україна заслуговує на початок переговорів щодо вступу в ЄС з країнами-членами вже у найближчий час.

"Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми переконані, що Європейський Союз має розпочати переговори щодо входження з Україною вже до кінця цього місяця", - сказала вона.

Окремо фон дер Ляєн звернулася до президента Володимира Зеленського, який був присутній під час її виступу. Вона наголосила, що перша конференція з відновлення України відбувається саме в Європейському Союзі, бо це те місце, куди однозначно належить країна.



"Харків - це Європа, Україна - це Європа і наш союз - це ваша домівка. Слава Україні та нехай живе Європа", - підсумувала глава Єврокомісії.

Хто така Урсула фон дер Ляєн? Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Рішення країн ЄС щодо України

Раніше повідомлялось, що ЄС позбавляється газової залежності від Росії. Країни-члени Союзу викликають Київ на переговори, щоб перекачувати "блакитне паливо" через Україну в обхід країни-агресора.

Нещодавно дві країни Євросоюзу заявили, що Україна може використовувати їхню зброю для ударів по військових об'єктах у Росії. Фінляндія та Польща підтримують право ЗСУ використовувати західну зброю проти окупантів на території РФ.

Нагадаємо, Європейська комісія готова піти на новий крок у питанні членства України. Вже в червні 2024 року готується початок переговорного процесу про вступ України до ЄС.

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