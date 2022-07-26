"Для нас це буде архінеобхідно": дипломат пояснив важливість вступу України до ЄС

Євросоюз, Огризко / скріншот, УНІАН

Україні необхідно прагнути до Євросоюзу і переконати європейські країни в тому, що "Росія не велика країна і їй не потрібно зберігати обличчя".

Під час чату на Главреді дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що сьогодні це єдиний союз, де є можливості для швидкого зростання.

"Для нас це буде архінеобхідно, тому що інакше ми будемо топтатися на місці десятиліттями", - пояснив дипломат.

Огризко нагадав, що ЄС – це стандарти демократії, яких поки у нас немає і які будуть обов'язковими.

"Членство в ЄС - це, власне, пропуск в клуб найзаможніших, демократичних і соціальних країн. Все-таки рівень життя в ЄС в порівнянні з рештою світу на порядок вище, хіба що США і Канада, Австралія і Японія випереджають", - зазначив експерт.

За словами дипломата, на шляху вступу України до ЄС серед інших перепон стоїть Росія.

"Питання лише в тому, як ми будемо переконувати німців і французів, щоб вони не говорили про "Велику Росію", яку потрібно поважати і дати їй можливість зберегти обличчя. Але це вже питання наступних років...", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше в Москві поскаржилися на "залізну завісу" між Росією і Євросоюзом. За словами глави МЗС Сергія Лаврова, відносин між країною і союзом "по суті не існує" вже з 2014 року.

"Що стосується " залізної завіси", я згоден з Володимиром Володимировичем (Макєєв Володимир Володимирович, глава МЗС Білорусі, - ред.), він практично вже опускається. Нехай вони (Захід, - ред.), тільки поводяться обережно, щоб нічого собі не прищемити. Але цей процес запущений", - заявив Лавров.

читайте такожУкраїна підписала "транспортний безвіз" з ЄвросоюзомТакож повідомлялося, що генеральний директор Урядового офісу з координації євроінтеграції Наталія Форсюк заявила, що для вступу до Європейського Союзу Україні може знадобитися сім років.

Через рік навряд чи вдасться досягти такої мети. Потрібно провести імплементацію великого масиву європейського законодавства і виконати вимоги Єврокомісії. На інтеграцію країни в ЄС, ймовірно, піде близько 7 років.

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