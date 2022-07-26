Євросоюз програє Росії війну на інформаційному фронті - Politico

Європа програє Росії інформаційну війну / rg.ru

Європейський Союз програє Росії інформаційну війну. Заяви європейських лідерів здаються "віртуальними примарами" у порівнянні з заявами російських представників. Про це повідомляє Politico.

Видання стверджує, що Європа "не має достатньої кількості зброї і ресурсів" для боротьби з "витонченою" кремлівською пропагандою. У цій пропаганді об'єднані, ЗМІ, десятки дипломатів по всьому світу та приховані інструменти для поширення російської брехні.

Журналісти зафіксували новий витік російської брехні після того, як Кремль почав звинувачувати Європу у продовольчій кризі, яка нібито "утворилась через західні санкції".

РосЗМІ продовжують просувати пропаганду по всьому світу і, за даними видання, ЄС не може цьому протистояти.

"Здатність Росії просувати свою дезінформацію не контролюється в багатьох частинах світу. Його аудиторія (в Європі – Главред), можливо, скоротилася з початку війни. Але це не означає, що він не знаходить аудиторію де-небудь ще", - заявив глава групи з маніпулювання інформацією Альянсу за забезпечення демократії Брет Шафер.

РФ намагається активно просувати свою брехню у Африці, Латинській Америці та Балканах. Там місцеві ЗМІ регулярно підхоплюють інформацію російських пропагандистів.

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