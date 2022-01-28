Четверта партія допомоги від США: "птах" доставив в Україну боєприпаси

В Україну прибула четверта партія військової допомоги від США / twitter.com/oleksiireznikov

У п'ятницю, 28 січня, в Україну прибула нова партія допомоги від США - цього разу спеціально для Збройних сил України передали 81 тонну боєприпасів, повідомив в Twitter голова Міноборони Олексій Резніков.

"Цього разу четвертий "птах" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня ми чекаємо чергові літаки з США з військово-технічною допомогою для зміцнення обороноздатності України", - написав міністр.

Як повідомляв Главред, 25 січня в Міжнародний аеропорт Бориспіль прибула нова партія військової допомоги від США для Збройних сил України. Як уточнила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, це технічна допомога.

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